Здравоохранение 16.12.2020 12:36
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16.12.2020 12:36
Еще пять человек скончались от COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии умерло 383 человека. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 273 жителя области. Всего с весны в регионе заразилось 31302 человека. 29,7 тысячи граждан уже поправились, из которых 207 – за последние сутки.
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