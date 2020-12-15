Рыбак из Урюпинска за вылов 123 карасей едва не стал уголовником





Житель Урюпинского района Волгоградской области избежал уголовной ответственности за незаконный вылов 123 карасей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Урюпинского городского суда, уголовное дело в отношении рыбака по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов) прекращено. Ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

В суде установлено, что мужчина с приятелем приехали порыбачить на озеро Старый Хопер. У них была надувная лодка с электромотором и две рыболовные сети. Рыбаки установили их на озере, а потом сняли, выловив 123 карася. Ущерб, нанесенный федеральному агентству рыболовства в лице Азово-Черноморского территориального управления, составил 30 750 рублей. Рыбак выплатил эту сумму. Также он оказал благотворительную помощь школе-интернату на 10 тысяч рублей. Суд посчитал возможным освободить рыбака от уголовной ответственности, так как он ранее не был судим и загладил причиненный преступлением вред. О назначении наказания в виде судебного штрафа настаивал защитник подсудимого.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.



