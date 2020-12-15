Расследования

Рыбак из Урюпинска за вылов 123 карасей едва не стал уголовником

Расследования 15.12.2020 16:12
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15.12.2020 16:12


Житель Урюпинского района Волгоградской области избежал уголовной ответственности за незаконный вылов 123 карасей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Урюпинского городского суда, уголовное дело в отношении рыбака по ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов) прекращено. Ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
В суде установлено, что мужчина с приятелем приехали порыбачить на озеро Старый Хопер. У них была надувная лодка с электромотором и две рыболовные сети. Рыбаки установили их на озере, а потом сняли, выловив 123 карася. Ущерб, нанесенный федеральному агентству рыболовства в лице Азово-Черноморского территориального управления, составил 30 750 рублей. Рыбак выплатил эту сумму. Также он оказал благотворительную помощь школе-интернату на 10 тысяч рублей. Суд посчитал возможным освободить рыбака от уголовной ответственности, так как он ранее не был судим и загладил причиненный преступлением вред. О назначении наказания в виде судебного штрафа настаивал защитник подсудимого.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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