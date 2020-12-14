Обнаружить в открытом доступе сведения о доходах за 2019 год начальника ГУ МВД России Александра Кравченко теперь невозможно. Информация о доходах руководителей региональных Главков, относящихся к сотрудникам номенклатуры МВД России, оказалась «прикрыта» для широкой публики.





прокурора Волгоградской области. Традиционно такие сведения публикуются в разделе «Противодействие коррупции» на официальных сайтах ведомств и государственных организаций. МВД России решило не извещать налогоплательщиков о доходах части высокопоставленных полицейских. В то же время, Следственный комитет и прокуратура открыто сообщили граждан о доходах и имуществе руководителя СУ СК по региону





В ответ на запрос ИА «Высота 102» в пресс-центре МВД России пояснили следующее: «Приказом МВД России от 11 декабря 2019 г. № 925 были внесены изменения в нормативные правовые акты МВД России по вопросам противодействия коррупции. В частности, новой редакцией приказа МВД России от 7 ноября 2013 г. № 892 предусмотрено сокращение Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с этим сведения, опубликованные на официальном сайте ведомства по итогам 2019 года, содержат информацию о меньшем числе должностных лиц МВД России и членов их семей по сравнению с предыдущими годами».





В прошлые годы никаких проблем с антикоррупционной информацией от МВД не возникало. Все сведения обнаруживались в «пару кликов».

Так, в декларации начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко за 2018 год содержались сведения о доходе в 2,7 миллиона рублей, а также о владении мотоциклом М-72 1941 года выпуска и автомобилем ГАЗ-67 1943 года. Главный полицейский Волгоградской области также декларировал дом площадью 456 квадратных метров и два земельных участка.

Материал подготовлен в рамках проекта «Коррупция — угроза национальной безопасности»