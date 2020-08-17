У руководителя СУ СКР по Волгоградской области был удачный финансовый год

Борьба с коррупцией 17.08.2020 17:51
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17.08.2020 17:51
Доход генерал-майора юстиции Василия Семенова в 2019 году составил более 7 миллионов 299 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные СУ СКР по Волгоградской области официальные сведения. В собственности у руководителя силового ведомства имеется квартира площадью 83,6 кв. м., а также машиноместо. Супруга главного следователя области получила за 2019 год около 1 миллиона 164 тысяч рублей.
Валерий Сафонов - первый заместитель руководителя регуправления СК показал доход в 2 миллиона 797 тысяч рублей. Генерал-майор юстиции владеет парой земельных участков, квартирой и двумя боксами. Из автотранспорта у высокопоставленного сотрудника следственных органов - Mitsubishi Outlander 2.4.
Еще один заместитель Василия Семенова - Дмитрий Костин задекларировал доход в более чем 4 с половиной миллиона рублей. Полковник юстиции, который является отцом троих несовершеннолетних детей, владеет автомобилем BMW X6, а также жилым домом ( 322 кв.м), земельным участком (1571 кв.м.), половиной квартиры (141,8 кв.м), гаражом и нежилым помещением. Доход супруги Дмитрия Костина в 2019 году составил 386 тысяч рублей.
Следственный комитет Российской Федерации занимается расследованием почти всех тяжких и особо тяжких преступлений.
Следственное управление СКР по Волгоградской области в числе самых загруженных в стране - на 136 следователей приходится около 3000 расследованных уголовных дел в год.
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