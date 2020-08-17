Борьба с коррупцией

У руководителя СУ СКР по Волгоградской области был удачный финансовый год

Борьба с коррупцией 17.08.2020 17:51
0
17.08.2020 17:51


Доход генерал-майора юстиции Василия Семенова в 2019 году составил более 7 миллионов 299 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные СУ СКР по Волгоградской области официальные сведения. В собственности у руководителя силового ведомства имеется квартира площадью 83,6 кв. м., а также машиноместо. Супруга главного следователя области получила за 2019 год около 1 миллиона 164 тысяч рублей. 

Валерий Сафонов -  первый заместитель руководителя регуправления СК показал доход в 2 миллиона 797  тысяч рублей. Генерал-майор юстиции владеет парой земельных участков, квартирой и двумя боксами. Из автотранспорта у высокопоставленного сотрудника следственных органов - Mitsubishi Outlander 2.4. 
Еще один заместитель Василия Семенова - Дмитрий Костин задекларировал доход в более чем 4 с половиной миллиона рублей. Полковник юстиции, который является отцом троих несовершеннолетних детей, владеет автомобилем BMW X6, а также жилым домом ( 322 кв.м), земельным участком (1571 кв.м.), половиной квартиры (141,8 кв.м), гаражом и нежилым помещением. Доход супруги Дмитрия Костина в 2019 году составил 386 тысяч рублей. 
Следственный комитет Российской Федерации занимается расследованием почти всех тяжких и особо тяжких преступлений.
Следственное управление СКР по Волгоградской области в числе самых загруженных в стране -  на 136 следователей приходится около 3000 расследованных уголовных дел в год. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Борьба с коррупцией
17.08.2020 20:51
Борьба с коррупцией 17.08.2020 20:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.08.2020 14:44
Борьба с коррупцией 15.08.2020 14:44
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.08.2020 13:16
Борьба с коррупцией 10.08.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.08.2020 11:32
Борьба с коррупцией 05.08.2020 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.08.2020 19:22
Борьба с коррупцией 03.08.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.08.2020 16:25
Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 13:22
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 10:23
Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.07.2020 17:16
Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.07.2020 13:02
Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 15:55
Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
На Центральной набережной в Волгограде бродячие собаки покусали ветерана войныСмотреть фотографии
20:51
Группу сотрудников волгоградского вуза подозревают в хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
20:23
Минспорта «сливает» волгоградский бассейн «Спартак»Смотреть фотографии
17:55
Министр РФ пообещал школьникам очную учебуСмотреть фотографии
17:51
У руководителя СУ СКР по Волгоградской области был удачный финансовый годСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградскую область снова стали привозить коронавирус из МосквыСмотреть фотографии
17:16
Фонтан «Искусство» в центре Волгограда меняет собственникаСмотреть фотографии
16:53
«Стало модно требовать КТ»: главный врач волгоградской поликлиники описала алгоритм действий больных коронавирусомСмотреть фотографии
16:19
Из-за природного пожара ограничено движение на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский предприниматель потребовал от полиции сигаретСмотреть фотографии
15:05
Осенняя напасть: волгоградские медики предрекли опасную дружбу вирусовСмотреть фотографииCмотреть видео
14:49
Сквер около собора Александра Невского в Волгограде нарекли собственным именемСмотреть фотографии
14:38
Средний чек потребительских кредитов в Поволжском банке Сбербанка вырос на 5%Смотреть фотографии
13:49
Ждем вторую волну: в Волгограде готовят новые места для зараженных COVID-19Смотреть фотографии
11:52
Коронавирус без передышки поражает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Власти Волгограда обязали убрать мусор в лесуСмотреть фотографии
11:21
Экс-главу скандальной стройфирмы судят за хищение 45 млн рублей денег капремонта в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Пять человек пострадали из-за неуступчивого водителя в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Двухметровый персонаж комиксов из стали украсит парк в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:21
В Волгограде переливание крови отразилось на самочувствии больных COVID-19Смотреть фотографии
20:39
«Действия ОМОНа – это полный беспредел»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о событиях в БелоруссииСмотреть фотографии
19:06
Депутаты Госдумы от Волгоградской области продемонстрировали избирателям достойную жизньСмотреть фотографии
17:39
Под Волгоградом грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгоградской области скандальному концессионеру предъявили счет почти в 400 миллионов рублей за экологическую «бомбу»Смотреть фотографии
16:06
Два человека заживо сгорели на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:23
Волгоградским школьникам: пройди профпробы и получи билет в будущееСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде построенная компанией из Северной Осетии дорога "состарилась" раньше времениСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
12:09
Недвижимость в Испании и квартиры в кредит: подчиненные губернатора Волгоградской области отчитались о доходахСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области коронавирус «сожрал» еще одну жизньСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 