Руководящий состав прокуратуры Волгоградской области раскрыл свои доходы









3 миллиона и почти 700 тысяч рублей составил в 2019 году официальный доход прокурора Волгоградской области Максима Ершова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные надзорным органом сведения.

Первый заместитель регионального прокурора Светлана Чиженькова в прошлом году заработала 2 893 516,80 руб., зампрокурора Александр Русяев - 2 853 303,09 руб., еще один из замов областного прокурора Евгений Орловский - 2 520 433,81 руб.



Прокурор Волгограда Дмитрий Симанович показал годовой доход в размере 2 053 344,97 руб.



Прокурор Светлоярского района Волгоградской области Инал Бисинов представил сведения о доходе за 2019 год в сумме, составляющей 4 миллиона 354 тысячи рублей.









