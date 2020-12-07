Дело зампрокурора Волгограда расследуют в обстановке полной секретности

Борьба с коррупцией 07.12.2020 14:30
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07.12.2020 14:30
Задержанный в конце мая текущего года по подозрению в коррупционном преступлении заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев уже несколько месяцев находится в СИЗО. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, изначально назначенная на закрытом заседании Центрального районного суда мера пресечения в виде ареста не изменялась.
В следственных органах не раскрывают никаких деталей расследования, подтверждая лишь, что дело сотрудника надзорного ведомства по-прежнему находится в производстве.
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", уголовное дело в отношении заместителя прокурора Волгограда было возбуждено по итогам совместной работы следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры. Дмитрий Ведищев подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере, речь может идти о сумме в 3 миллиона рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта "Коррупция - угроза национальной безопасности"
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