Заместитель прокурора Волгограда отправлен в СИЗО по решению суда

Борьба с коррупцией 26.05.2020 17:25
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26.05.2020 17:25
Задержанный накануне по подозрению в коррупционном преступлении заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев оправлен в СИЗО до 24 июля. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о мере пресечения в виде ареста было принято сегодня на закрытом заседании Центрального районного суда.
Уголовное дело в отношении заместителя прокурора Волгограда было возбуждено по итогам совместной работы следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры. Дмитрий Ведищев подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере, речь может идти о сумме в 3 миллиона рублей. Сейчас ведется расследование, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу сотрудника надзорного ведомства.
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