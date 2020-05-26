Борьба с коррупцией

Заместитель прокурора Волгограда отправлен в СИЗО по решению суда

Борьба с коррупцией 26.05.2020 17:25
0
26.05.2020 17:25


Задержанный накануне по подозрению в коррупционном преступлении заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев оправлен в СИЗО до 24 июля. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о мере пресечения в виде ареста было принято сегодня на закрытом заседании Центрального районного суда. 
Уголовное дело в отношении заместителя прокурора Волгограда было возбуждено по итогам совместной работы следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников  УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры. Дмитрий Ведищев подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере, речь может идти о сумме в 3 миллиона рублей. Сейчас ведется расследование, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу сотрудника надзорного ведомства.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Борьба с коррупцией
26.05.2020 13:41
Борьба с коррупцией 26.05.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2020 20:32
Борьба с коррупцией 24.05.2020 20:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.05.2020 12:17
Борьба с коррупцией 22.05.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.05.2020 11:40
Борьба с коррупцией 19.05.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.05.2020 16:37
Борьба с коррупцией 16.05.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2020 18:10
Борьба с коррупцией 15.05.2020 18:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.05.2020 13:57
Борьба с коррупцией 15.05.2020 13:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2020 16:18
Борьба с коррупцией 14.05.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2020 15:30
Борьба с коррупцией 14.05.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2020 14:14
Борьба с коррупцией 13.05.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2020 19:08
Борьба с коррупцией 10.05.2020 19:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2020 17:40
Борьба с коррупцией 10.05.2020 17:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2020 13:39
Борьба с коррупцией 10.05.2020 13:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.05.2020 18:33
Борьба с коррупцией 05.05.2020 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.05.2020 08:37
Борьба с коррупцией 03.05.2020 08:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
В Волжском готовятся к открытию купального сезонаСмотреть фотографии
18:40
Депутаты Волгоградской облдумы придумали еще один запрет для детейСмотреть фотографии
17:25
Заместитель прокурора Волгограда отправлен в СИЗО по решению судаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде должник-водитель «Мерседеса» осужден за наезд на приставаСмотреть фотографии
16:51
Коронавирус проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
16:48
Волжская ГЭС снова наращивает сбросыСмотреть фотографии
16:19
Путин отдал приказ о подготовке к Параду ПобедыСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области пригрозили штрафами за повышение цен на едуСмотреть фотографии
15:20
Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-2019Смотреть фотографии
14:53
Под Волгоградом жителям села выставили счета за аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
14:41
В больнице Волгоградской области все же был дефицит СИЗСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области в день виртуального праздника запретят реальные продажи алкоголяСмотреть фотографии
14:20
Промпредприятия Волгоградского региона приглашаются к участию в конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
13:41
Приговор за коррупцию вынесли начальнику отдела жилинспекции ВолгоградаСмотреть фотографии
13:21
Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
13:15
Состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой ШумовскойСмотреть фотографии
12:37
Под Волгоградом за выстрел в лося поймали браконьера-неудачникаСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области нашли нарушения в начислении «коронавирусных» доплат медикамСмотреть фотографии
11:54
МТС организовала для медиков возможность бесконтактного мониторинга показателей состояния сердечно-сосудистой системы пациентовСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде майские дожди обострили вечную проблему бездействия УКСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
10:57
След царицынского купца нашли в сквере у собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:52
«Стоим по часу»: на мосту через Волжскую ГЭС пробки стали критическимиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Антикоронавирусной плазмой поделились первые шесть переболевших жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области неуступчивый водитель отправил троих человек в больницуСмотреть фотографии
09:57
Волгоградец отработает кражу с прилавка 18 упаковок сыраСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде автосалон заманивал граждан лживыми ценами и нахваливал сам себяСмотреть фотографии
08:00
Волгоградские газовики обеспечивают стабильную работу газораспределительной системы регионаСмотреть фотографии
21:45
В Волгограде суд обязал судебного пристава вернуть деньги тезке должникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 