Заместитель прокурора Волгограда отправлен в СИЗО по решению суда





Задержанный накануне по подозрению в коррупционном преступлении заместитель прокурора Волгограда Дмитрий Ведищев оправлен в СИЗО до 24 июля. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о мере пресечения в виде ареста было принято сегодня на закрытом заседании Центрального районного суда.

Уголовное дело в отношении заместителя прокурора Волгограда было возбуждено по итогам совместной работы следователей регуправления Следственного комитета, оперативных сотрудников УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности прокуратуры. Дмитрий Ведищев подозревается в покушении на получение взятки в значительном размере, речь может идти о сумме в 3 миллиона рублей. Сейчас ведется расследование, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу сотрудника надзорного ведомства.



