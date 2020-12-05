В Волгограде СК стучится в двери бывших малолетних узников концлагерей





Неожиданным визитом сотрудника Следственного комитета была немало взволнована 83-летняя жительница Советского района Волгограда Людмила Яковлевна Кутузова. Как человек советской закалки, позабыв о предостережениях дочери никому не открывать дверь, пожилая женщина дисциплинированно пустила на порог представителя органов. Выяснилось, что посещение пенсионерки на дому в разгар пандемии связано с расследованием дела о геноциде во время оккупации Сталинградской области в 1942 году. Как известно, СК сейчас занимается сбором всех возможных свидетельств преступлений фашистов против мирного населения. Планируется допросить более тысячи человек.





Как рассказала ИА "Высота 102" Людмила Яковлевна Кутузова, которая является бывшим малолетним узником концлагеря Белая Калитва, следователя интересовали воспоминания о том страшном времени, когда немцы ворвались в Сталинград и начали издеваться над горожанами. Людмила Яковлевна честно признается, что помнит совсем немного - была 4-х летним ребенком, а воспоминания сложились из рассказов матери и старших сестер. И все же некоторые моменты врезались в память отчетливо и не отпускают всю жизнь.





"Помню как налетело много самолетов и все вокруг пылало и стало черным от гари, страх помню, как немцы грубо выгоняли нас с соседями из вырытого окопа и мы уходили в овраг у реки Царица, как везли нас по морозу на подводах, а на мне были насквозь мокрые валенки. Помню это ощущение обледеневших ног. Еще помню как какой-то немец дал мне хлеба и колбасы".

Когда в Сталинград пришла война, семья Людмилы Яковлевны, которая тогда носила фамилию Лукьянова и была самой младшей, жила в доме №15 на улице Череповецкой в Ворошиловском районе. Отец ушел на фронт в 1941 и вскоре пропал без вести, мать осталась одна с тремя детьми.

"В октябре 1942 года немцы погнали нас пешком через селения до станции Кривая Музга, там посадили нас на грузовые машины и повезли через Калач до станции Нижний Чир. Там нас расселили по частным домам к местным жителям, а после согнали в лагерь за колючую проволоку. Там мы пробыли недели две. Потом нас посадили на открытые платформы поезда, но почему-то не отправили. А ночью прилетел наш самолет и стал бомбить. Мы стали спрыгивать с платформ, очень много тогда погибло сталинградцев. А после бомбежки выживших опять согнали на платформы и повезли. Привезли в Белую Калитву и загнали в птичники, мы лежали вповалку прямо на курином помете вперемешку с грязной соломой. Было уже холодно, снег выпал. Нам не давали ни еды, ни воды. Сколько мы там пробыли, сложно сказать. Потом немцы стали куда-то людей вывозить. Нас с мамой и сестрами посадили на подводу и повезли в направлении Ростовской области. В каждом селе меняли подводы, немцы отбирали их у местных, потом нас везли очень долго на санях. В селе Макеевка мы оказались в частном доме, а хозяин спрятался, чтобы его не заставили нас дальше везти. Так мы остались в этом доме до прихода Красной Армии. По ночам в овраге за селом немцы расстреливали людей, мы все это слышали. Наши солдаты освободили нас в конце февраля. А в марте 1943 года мы вернулись в Сталинград и стали жить на развалинах дома. Все вокруг было разрушено и сожжено", - Людмила Яковлевна Кутузова признается, что визит следователя ее очень взбудоражил, поднялось давление и началась аритмия. Но тем не менее, женщина была рада возможности выговориться.









"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния", - следователи располагают данными, что в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года во время оккупации Сталинградской области немецкие военные зверски расправлялись с местными жителями. Детей, женщин и стариков истязали и морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей.





В СК отмечают, что имеются документальные свидетельства убийств мирных жителей в Дзержинском районе Сталинграда, селах Аксай, Водино, Жутово I, Жутово II, Каменка, Перегрузное и Шелестово, на хуторах Грызунов, Нижне-Яблочный и Тормосино (ныне — хутор Тормосин), в станицах Верхне-Курмоярская и Нижне-Чирская.





На упреки общественности, что уже очень пожилым свидетелям тех ужасных событий приходится во время бесед со следователями ворошить тяжелые воспоминания, в Следственном комитете заявляют, что это необходимо для доказательного и убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида.

"Они знают: их страдания не должны повториться. Их свидетельства могут предотвратить новую трагедию", - в СК заверяют, что во время бесед с пожилыми свидетелями фашистских злодеяний следователи стараются быть максимально деликатны.



