Минобороны: ВС РФ поразили воинские эшелоны в пяти областях Украины

Российские войска нанесли удары по локомотивам и воинским эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России.
– Российские Вооружённые силы продолжают нанесение систематических ударов по объектам транспортной инфраструктуры противника, – говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, удары наносили расчёты ударных беспилотников «Герань-4 сикер». Целью было снижение логистических возможностей Вооружённых сил Украины.
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