Минобороны: ВС РФ поразили воинские эшелоны в пяти областях Украины

Федеральные новости

Мошенники начали обзвон пенсионеров под предлогом отказа от цифрового рубля

Россиян, особенно пожилых, предупреждают о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с цифровым рублем. Как сообщает Привет-Ростов, злоумышленники представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают пенсионерам о якобы...