Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Сочи, повреждены дома





Ночью 14 сентября Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на оперштаб регион, в Сочи обломки дронов упали в нескольких местах города. Пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Одного взрослого доставили в больницу. Остальным четырем пострадавшим врачи оказали помощь без госпитализации.

В результате падения обломков повреждены три частных дома. Еще несколько фрагментов БпЛА обнаружили возле нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома.

Сейчас на местах падения работают оперативные и специальные службы.