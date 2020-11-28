Коронавирус продолжает сеять смерть в Волгоградской области

Здравоохранение 28.11.2020 11:46
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28.11.2020 11:46
До 300 человек увеличился список умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки подтверждена смерть троих человек от COVID-19.
Вирус был выявлен еще у 245 человек, выздоровели за сутки также 245 жителей региона.
Всего в Волгоградской области официально подтверждено уже свыше 26,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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