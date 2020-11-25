Политика

Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседание

Политика 25.11.2020 16:13
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25.11.2020 16:13


Назначенное на завтра в реальном формате очередное заседание Волгоградской облдумы не состоится. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, запланированное на 11.00 мероприятие в большом зале администрации региона отменено. Повестку дня народные избранники рассмотрят в дистанционном формате. Впервые проект бюджета региона на следующий год в первом чтении, а также поправки в областную казну 2020 года депутаты примут на удаленке.  Всего на рассмотрение вынесено 38 проектов законов и постановлений.
Как рассказали информагентству депутаты, при последнем массовом тестировании на коронавирус сразу у ряда народных избранников оказался положительный результат. «Есть подозрения, что результаты ложно положительные, но требуется повторный забор анализа. Поэтому решили не рисковать», - пояснили в заксобрании.
Напомним, на днях стало известно о том, что председатель облдумы Александр Блошкин ушел на самоизоляцию с подозрением на COVID-19. Госпитализирован также председатель думского комитета по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов. Ранее переболели, в том числе, лидер фракции «Единая Россия» Михаил Струк, который накануне в Госдуме представлял законопроект о переходе региона на московское время, а также депутат Борис Коротков.

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