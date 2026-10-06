Под Волгоградом объявлена вечерняя беспилотная опасность





Вечером 6 октября в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующие уведомления начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, — говорится в предупреждении.

Отметим, специалисты рекомендуют жителям и гостям Волгоградской области находиться в укрытии до полной отмены беспилотной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»