Короткое замыкание на «Титан-Баррикадах» оставило без света производственный комплекс АО ВМЗКО и жителей района Волгограда
Происшествия 20.11.2020 14:03
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20.11.2020 14:03
Из-за короткого замыкания вышла из строя линия, которая снабжает ФНПЦ «Титан-Баррикады». Также без электричества остались производственная площадка АО ВМЗКО и жители близлежащих домов. Об этом стало известно ИА «Высота 102».
Как рассказали специалисты, на энергообрудовании длительное время не проводились необходимые планово-профилактические работы. Ненадлежащее обслуживание могло стать причиной короткого замыкания, которая обесточила промзону и жилой сектор.
Это не первая авария, произошедшая на ФНПЦ «Титан-Баррикады» в последнее время. Чуть больше месяца назад произошел крупный пожар на территории цеха №5. А в декабре прошлого года экстренные службы тушили крупный пожар на подстанции Баррикадная-2. Возгорание произошло на ГПП-2, которая продолжительное время находилась в аварийном состоянии и требовала реконструкции. Тогда жители поселка Нижние Баррикады остались не только без света, но также без горячей воды и отопления. Из-за возгорания была приостановлена работа насосной станции.
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