Общество 19.11.2020 15:41
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19.11.2020 15:41
«Концептуальных замечаний правового характера не имеется», - такой вывод содержится в официальном отзыве правительства России на законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Как сообщает ИА «высота 102», соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Государственной думы. Положительный отзыв правительства России на скандальный законопроект стал настоящим ударом для защитников волгоградского времени, которые сегодня организовали отправку обращений к председателю правительства России Михаилу Мишустину. В многостраничном обращении к главе кабмина волгоградские активисты приводят аргументы, которые, по их мнению, свидетельствуют о незаконности процедуры внесения законопроекта в Государственную думу и необоснованности данного законопроекта по существу. В связи с этим они просили направить отрицательный отзыв на проект закона. Однако в правительстве России посчитали иначе.
Законопроект, который вызвал горячие споры среди жителей Волгоградской области, Госдума рассмотрит в декабре. Со времени решения депутатов областной думы перевести регион в зону московского времени прошло уже несколько месяцев и все это время защитники волгоградского часового пояса вели активную деятельность с целью предотвратить принятие закона Госдумой. Волгоградцы отправили десятки килограммов бланков с подписями против этого законопроекта, «бомбардировали» обращениями различные федеральные и региональные ведомства и даже добрались до администрации президента. Надежды на то, что их позицию, наконец, услышат, волгоградцы не теряют.
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