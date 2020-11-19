Все страшнее: еще пятерых жителей Волгоградской области убил коронавирус





За сутки пять человек скончались от COVID-19 в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, число погибших увеличилось до 264 человек.

Количество заболевших в регионе возросло на 232 человека. Всего с начала пандемии в Волгоградской области вирус подтвердили у 24548 граждан, из которых 23,2 тысячи – уже выздоровели. В стационарах находятся свыше 5,7 тысячи человек, в том числе с подтвержденным диагнозом – 1050.







