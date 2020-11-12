Растет скорбный список умерших от коронавируса жителей Волгоградской области

Здравоохранение 12.11.2020 13:15
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12.11.2020 13:15
Три смерти от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, число погибших от нового вируса в регионе достигло 238 человек.
По данным оперативного штаба региона, скончались 73-летняя волгоградка, 58-летняя жительница Михайловского района и 70-летний мужчина из Волжского. Пожилую жительницу Волгограда доставили в больницу №15 уже в тяжелом состоянии. 70-летний волжанин два дня лечился дома, а потом был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Как, когда и где заразилась 58-летняя жительница Михайловского района установить не удалось. У всех был подтвержденный COVID-19 с двухсторонним поражением легких.
За сутки COVID-19 был выявлен у 223 человек. Выписались из стационаров 345 пациентов.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено уже свыше 22,9 тысячи случаев коронавируса.
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