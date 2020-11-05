Расследования

Задушил и спрятал в лесу: пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой (ВИДЕО)

Расследования 05.11.2020 18:49
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05.11.2020 18:49



Тело убитой 10-летней школьницы Екатерины Власовой, поиски которой велись сегодня весь день в хуторе Поднижнем Клетского района, обнаружено в лесополосе. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, ранее по результатам комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, что к безвестному исчезновению девочки мог быть причастен ранее судимый 32-летний знакомый её матери. Под давлением улик и доказательств мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка.
В настоящее время подозреваемый  задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительным данным экспертов, смерть школьницы наступила в результате удушения.
Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления, а главное – мотив его совершения. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Волгоградской области на контроль.
Ранее, напомним, после сообщения об исчезновении ребенка была организована поисковая операция. В  мероприятиях принимали участие свыше 150 сотрудников полиции: районного и соседних с ним территориальных отделов МВД, Центра кинологической службы Главка, сводного отряда Главного Управления, а также МЧС, представители общественности, местной администрации, волонтеры. С момента поступления заявления о безвестном исчезновении были обследованы прилегающие территории, лесные массивы, заброшенные строения. 
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области и СУ СК по Волгоградской области. 



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