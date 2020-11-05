Под Волгоградом внезапно исчезла 10-летняя девочка





Розыск без вести пропавшей 10-летней школьницы идет в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, ночью в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка.





По тревоге был поднят личный состав подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены также сотрудники соседних отделов МВД, представители общественности и местной администрации. С применением служебных собак продолжается обследование прилегающих территорий, лесных массивов.

В связи с тем, что исчезновение ребенка носит внезапный характер, а первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), расследование которого поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.









Разыскивается: Екатерина Власова, 2010 г.р. Приметы: на вид 10-12 лет, рост 145 см., худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза голубые, волос темный ниже плеч, губы прямые, нос прямой. Была одета: куртка черного цвета из кожзаменителя, туфли белого цвета, гамаши черного цвета, майка белого цвета. Особые приметы: на нижней губе имеется язвочка от простуды.





Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурной части ОМВД России по Клетскому району Волгоградской области (84466) 4-12-73, дежурной части полиции 30-43-45.

Конфиденциальность гарантируется. Звонки принимаются круглосуточно.



