Политика

Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской области

Политика 29.10.2020 12:26
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29.10.2020 12:26


Президиум реготделения «Единой России» согласовал кандидатуру нового председателя комитета строительства Волгоградской области Юрия Седова. Как сообщает ИА «Высота 102»,  партийцы по традиции единогласно проголосовали за назначенца, предложенного губернатором.
Напомним, прежний руководитель ведомства Юрий Чувашин проработал в должности год и покинул пост на прошлой неделе. 35-летний Седов был назначен временно исполняющим обязанности председателя. Ранее он возглавлял ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов».

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