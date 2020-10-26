Содержимое карманов жителя Волжского тянет на 20 лет





З7-летний мужчина, в карманах которого нашли несколько свертков с героином и морфином, задержан в Волжском, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, установлено, что задержанный изготовил несколько так называемых «закладок» с наркотическим средством в тайниках, расположенных на улицах Советской и Карбышева. Оперативники изъяли из тайников еще несколько свертков с наркотиком.

«Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что сбывал наркотики на территории Волжского бесконтактным способом.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 20 лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в полиции.



