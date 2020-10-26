Расследования

Содержимое карманов жителя Волжского тянет на 20 лет

Расследования 26.10.2020 15:40
0
26.10.2020 15:40


З7-летний мужчина, в карманах которого нашли несколько свертков с героином и морфином, задержан в Волжском, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, установлено, что задержанный изготовил несколько так называемых «закладок» с наркотическим средством в тайниках, расположенных на улицах Советской и Карбышева. Оперативники изъяли из тайников еще несколько свертков с наркотиком.
 «Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что сбывал наркотики на территории  Волжского бесконтактным способом.
   В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 20 лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в полиции.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
26.10.2020 11:15
Расследования 26.10.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 14:34
Расследования 25.10.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:55
Расследования 25.10.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 12:00
Расследования 25.10.2020 12:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2020 11:09
Расследования 25.10.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2020 14:17
Расследования 24.10.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2020 09:17
Расследования 22.10.2020 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 19:01
Расследования 20.10.2020 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 16:23
Расследования 20.10.2020 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 13:35
Расследования 20.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2020 11:34
Расследования 20.10.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2020 11:13
Расследования 19.10.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2020 20:09
Расследования 17.10.2020 20:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2020 18:41
Расследования 17.10.2020 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2020 16:04
Расследования 16.10.2020 16:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
Массовое ДТП на мосту через Волгу в Волгограде: пробка в обе стороныСмотреть фотографииCмотреть видео
18:59
"Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной": под Волгоградом достроили еще один дом за обогатившегося застройщикаСмотреть фотографии
18:00
«Это была внезапная смерть»: главврач госпиталя в Волгограде объяснил скандал с полумертвым пациентомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба НурмагомедоваСмотреть фотографии
16:08
Обиделся из-за мобилы: под Волгоградом школьника почти сутки искали с собакамиСмотреть фотографии
15:40
Содержимое карманов жителя Волжского тянет на 20 летСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Руководство волгоградского «Ротора» просит разобраться в кровавом эпизоде матча с «Локомотивом»Смотреть фотографии
14:14
Маркировка шин, "Мир" и "песочницы": какие законы вступают в силу в ноябреСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефектыСмотреть фотографии
13:32
Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
ВТБ финансирует строительство производственного комплекса по переработке овощей в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
Забираете, вот и забирайте: в госпитале ветеранов волгоградке пытались отдать отца при смертиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Умер один из самых выдающихся художников ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
Для тех, кто любит кофе и Nemoloko, создали BaristaСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус разбушевался: в Волгоградской области нет улучшения ситуацииСмотреть фотографии
11:44
Опять и снова: молодой волгоградец раскрыл мошеннику данные банковской картыСмотреть фотографии
11:37
Десятки незаконных бюллетеней выявил суд на выборах под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области иностранцам грозит срок за покупку лекарств на фальшивые деньгиСмотреть фотографии
11:13
Более 7 тысяч школьников Волгоградской области присоединились к проекту «Билет в будущее» нацпроекта «Образование»Смотреть фотографии
11:06
Больше каникул и дистанта: в Волгоградской области хотят увеличить часы учебы на удаленкеСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда шальной «Jaguar» протаранил кроссоверСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:52
Комитет финансов проверит бюджетные расходы на скандальный бренд Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:20
Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и большеСмотреть фотографии
19:04
Кафе в Волгограде наказали за «гололицый» персоналСмотреть фотографии
18:38
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счетСмотреть фотографии
17:26
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкамСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллионаСмотреть фотографии
14:34
Опубликовано шокирующее видео кровавой расправы в волгоградском банкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:07
В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую водуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 