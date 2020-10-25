Здравоохранение

Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убивать

Здравоохранение 25.10.2020 11:51
0
25.10.2020 11:51


Уже 193 жителя Волгоградской области погибли от последствий коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки скончался еще один заразившийся. За минувший день зафиксировано 193 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии  в регионе вирус нашли у 19133  человек, из которых 16,6 тысячи на сегодняшний день поправились.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Здравоохранение
24.10.2020 18:02
Здравоохранение 24.10.2020 18:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.10.2020 12:30
Здравоохранение 24.10.2020 12:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2020 16:28
Здравоохранение 23.10.2020 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2020 14:41
Здравоохранение 23.10.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.10.2020 13:21
Здравоохранение 23.10.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2020 19:35
Здравоохранение 22.10.2020 19:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2020 16:33
Здравоохранение 22.10.2020 16:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2020 12:37
Здравоохранение 22.10.2020 12:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.10.2020 12:02
Здравоохранение 22.10.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.10.2020 13:07
Здравоохранение 21.10.2020 13:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.10.2020 08:18
Здравоохранение 20.10.2020 08:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 21:15
Здравоохранение 19.10.2020 21:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 17:32
Здравоохранение 19.10.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 17:23
Здравоохранение 19.10.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.10.2020 16:14
Здравоохранение 19.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:00
Стали известны новые подробности страшного ДТП в Волгограде, в котором погиб ребенокСмотреть фотографии
11:51
Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убиватьСмотреть фотографии
11:16
Волгоградка травмировалась на картингеСмотреть фотографии
11:09
Убивший ребенка в страшном ДТП в Волгограде водитель был лишен прав за пьяную ездуСмотреть фотографии
10:10
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмобСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллионаСмотреть фотографии
22:08
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:1Смотреть фотографии
21:39
Волгоградец с балкона открыл стрельбу по подросткам: двое пострадалиСмотреть фотографии
20:13
Страшное ДТП в Волгограде: пьяный водитель протаранил такси и убил ребенка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Волгоградскую область записали в передовики по ковидным койкамСмотреть фотографии
17:49
Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонариСмотреть фотографии
16:46
«Девять кругов ада»: в Волгограде онкобольной ребенок опоздал на химиотерапию из-за неразберихи с тестамиСмотреть фотографии
16:33
Не пережившее пандемию колесо обозрения из Волгограда ждут в ИжевскеСмотреть фотографии
15:51
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счетСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области продавец магазина медтехники стала миллионершей за один годСмотреть фотографии
13:11
В Волгоградской области в сентябре увеличилось количество безработныхСмотреть фотографии
12:55
В отделении банка в Волгограде избили посетителяСмотреть фотографии
12:49
«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаевСмотреть фотографии
12:30
Доноров плазмы в Волгоградской области нужно все больше и большеСмотреть фотографии
12:03
Улучшений нет: коронавирус сразил еще почти две сотни жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
100 литров в секунду: на севере Волгограда строят мощную станцию очистки ливневых стоковСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области молодой мужчина погиб на трассеСмотреть фотографии
10:19
Внедорожник под управлением жительницы Волгоградской области проломил чужой гараж и машинуСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области пандемия не мешает выборам в Городищенскую гордумуСмотреть фотографии
19:00
«Допустимо и соответствует»: чиновники Волгоградской области одобрили свой проект строительства трассы через дубравыСмотреть фотографии
17:23
96-летний участник Сталинградской битвы победил коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
16:28
Власти Волгоградской области расширили перечень получателей бесплатных лекарств от COVID-19Смотреть фотографии
14:52
В Волгограде микрорайон Семь ветров на выходных останется без тепла и горячей водыСмотреть фотографии
14:41
Вирус забрал жизни двух сердечниц из Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 