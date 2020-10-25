Новая трагедия: в Волгоградской области COVID-19 продолжает убивать

Здравоохранение 25.10.2020 11:51
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25.10.2020 11:51
Уже 193 жителя Волгоградской области погибли от последствий коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки скончался еще один заразившийся. За минувший день зафиксировано 193 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в регионе вирус нашли у 19133 человек, из которых 16,6 тысячи на сегодняшний день поправились.
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