Волгоградец с балкона открыл стрельбу по подросткам: двое пострадали

Происшествия 24.10.2020 21:39
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24.10.2020 21:39
Сегодня двое несовершеннолетних получили телесные повреждения в Волгограде в результате выстрелов из ружья. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сообщение о стрельбе с балкона одного из домов по улице Ростовской в Ворошиловском районе поступило в полицию около 17:45. Мужчина стрелял в группу подростков.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате происшествия двое несовершеннолетних получили телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков. Им оказана медицинская помощь на месте.
С места происшествия изъято охотничье ружье и патроны, предположительно заряженные солью.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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