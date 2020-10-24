Волгоградец с балкона открыл стрельбу по подросткам: двое пострадали





Сегодня двое несовершеннолетних получили телесные повреждения в Волгограде в результате выстрелов из ружья. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, сообщение о стрельбе с балкона одного из домов по улице Ростовской в Ворошиловском районе поступило в полицию около 17:45. Мужчина стрелял в группу подростков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия двое несовершеннолетних получили телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков. Им оказана медицинская помощь на месте.

С места происшествия изъято охотничье ружье и патроны, предположительно заряженные солью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



