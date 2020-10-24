Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в первенстве РПЛ в матче с московским «Локомотивом». Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в Москве, но поддержать свою команду приехали верные болельщики, которые не устают верить в клуб. В первом тайме в результате грубого нарушения правил игроком «Локомотива» Зурико Давиташвили получил удар в нос и ушел с поля, обливаясь кровью. За это в ворота "Локомотива" судья назначил пенальти, который бил на 19-ой минуте бразильский нападающий Джовино Фламарион. Хотя вратарь «Локомотива» отразил мяч, волгоградскому игроку удалось «добить» ворота соперника, отправив мяч головой в сетку. Однако на 28-ой минуте счет уже сравнялся благодаря точному удару игрока "Локомотива" Дмитрия Рыбчинского. Первый тайм, хотя и закончился ничьей, прошел при явном преимуществе московского клуба.

Второй тайм изобиловал эмоциями, которые переходили от радости до огорчения и наоборот. Сначала отличился новый игрок "Ротора" венесуэлец Понсе, который буквально на днях перешел в волгоградский клуб на правах аренды. Он забил второй гол. Однако на 82-ой минуте болельщикам волгоградской команды пришлось понервничать. Чудом игроку "Локомотива" не удалось забить пенальти в ворота "Ротора". Под конец матча игрок "Ротора" Олег Кожемякин забил третий гол, однако судья зафиксировал положение вне игры. Уже на 90-ой минуте в ворота "Ротора" влетел мяч, однако его также не засчитали по этой же причине.

Напомним, это первая победа "Ротора" в этом сезоне после серии проигрышей и ничьих. Волгоградский клуб теперь делит 14-16-ые места с "Химками" и "Уфой". Эти клубы проведут матчи завтра, после чего положение "Ротора" в турнирной таблице может измениться.