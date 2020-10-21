В Волгоградской области фермер хотел откупить дружка-браконьера от полицейского

Борьба с коррупцией 21.10.2020 12:27
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21.10.2020 12:27
В Волгоградской области браконьеру грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту, а вот за попытку дачи взятки полицейскому его знакомому фермеру грозит более серьезная ответственность. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня ночью участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Кумылженскому району выехал в местную станицу с целью проверки поступившей информации об отстреле косули. На территории одной из ферм сотрудник полиции обнаружил автомашину «ВАЗ 2107», в багажнике которой находилась свежеразделанная туша косули, а в салоне – ружье «ИЖ-58МА», из которого предположительно и было застрелено животное. По словам фермера, автомашина и все находившееся в ней принадлежало его знакомому. Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в незаконной охоте. Им оказался местный житель, который на окраине станицы, не имея разрешения, из своего зарегистрированного ружья в ночное время застрелил косулю, после чего разделал тушу, спрятал в багажник и скрылся, оставив автомобиль со всем содержимым у знакомого фермера. Были организованы мероприятия по задержанию подозреваемого в незаконной охоте.
В ходе составления материалов для привлечения к ответственности подозреваемого 53-летний фермер предложил участковому уполномоченному полиции взятку. Сумма в размере 20 тысяч рублей предназначалась за не привлечение к ответственности его знакомого, подозреваемого в незаконной охоте. О факте дачи взятки сотрудники полиции сообщил своему руководству, и подозреваемый в коррупционном преступлении был задержан. Он сознался в содеянном. Материалы по данному факту полицейские направили в следственные органы следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Подозреваемый в незаконной охоте также был задержан. Он дал признательные показания. Дознавателями отделения МВД России по Кумылженскому району в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота». Избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. За содеянное грозит наказание от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы.
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