Концессии привели в порядок бытовки старого цеха на юге Волгограда





Комфортные условия созданы для работников цеха «Юг» водопроводно-канализационного хозяйства в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали в «Концессиях водоснабжения», здание, построенное около 70 лет назад, давно нуждалось в ремонте.

Работы на объекте начались еще осенью прошлого года. Здесь заменили кровлю, окна и двери, систему отопления, электрооборудование. Кардинально изменились и бытовки: внутренние помещения оштукатурили, покрасили, смонтировали подвесной потолок, установили современную сантехнику и новую мебель в раздевалках.





Изменения в условиях работы по достоинству оценили почти сто сотрудников организации. Следующие в очереди на обновление объекты– гаражные боксы и мастерская.

Как отметил начальник цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Юг» Сергей Винокуров, работники цеха заслужили такого уважительного отношения - в их ведении находится 40% территории Волгограда и люди трудятся с огромной нагрузкой.





Напомним, в 2024 году «Концессии водоснабжения» капитально обновили помещения цеха в Дзержинском районе. А в прошлом году были отремонтированы хозяйственно-бытовые помещения цеха в Советском районе.