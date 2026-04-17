



Банк России накануне, 16 апреля, выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Одна из монет посвящена Алексею Маресьеву, Герою Советского Союза из Камышина Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Банка России, номинал серебряных монет – 2 рубля. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г, проба сплава – 925. Монеты имеют форму круга диаметром 33 мм. Всего их выпущено 3 тысячи штук.

На монетах расположены рельефные изображения портрета Героя Советского Союза А.П. Маресьева и медали «Золотая звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэта летящего самолета и стилизованных изображений следов полета, под портретом – надпись: «А.П. МАРЕСЬЕВ».



Справка. Алексей Маресьев – легендарный советский летчик-истребитель. Он был ранен и сбит в схватке с неприятелем. Ему понадобилось 18 дней, чтобы ползком добраться до своих. Из-за полученного обморожения он лишился обеих ног. Но потом встал на протезы и вернулся к боевым полетам. Его история вдохновила Бориса Полевого написать «Повесть о настоящем человеке». В июле 1943 года Маресьев сумел прикрыть двух советских летчиков и сбить одновременно два истребителя противника, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



