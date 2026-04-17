Волгоградцы назвали самые скучные профессии





Самой скучной профессией для волгоградцев стала работа охранником. К такому выводу пришли по итогам опроса специалисты SuperJob.

Самой не интересной ее назвало 11% опрошенных. В тройку антирейтинга вошли также бухгалтер (9%) и продавец (8%). Также жители региона считают скучной работу библиотекаря и архивариуса.

23% не смогли определиться с ответом. 11% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает. Примечательно, что волгоградки чаще всего называли скучными профессии бухгалтера и охранника, а мужчины - сторожа.

