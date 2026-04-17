«Ротор» едет в Хабаровск фаворитом





В рамках 29‑го тура Первой лиги Pari 18 апреля состоится очередной ключевой матч с участием «СКА‑Хабаровска» и «Ротора». Обе команды подходят к встрече в состоянии максимальной боевой готовности: если для хабаровчан это шанс обезопасить себя от вылета, то для волгоградцев –возможность укрепить позиции в гонке за повышение в классе.

«СКА‑Хабаровск» пока не гарантировал себе прописку в Первой лиге. Команда находится в зоне риска и должна мобилизовать все силы, чтобы сохранить место в дивизионе. Каждая потеря очков может обернуться серьёзными проблемами в борьбе за выживание.

«Ротор», напротив, переживает подъём. Этой весной команда демонстрирует хорошие результаты и как никогда близка к возвращению в РПЛ. Четвёртое место в турнирной таблице и хорошая форма дают волгоградцам шанс побороться за повышение в классе.

У дальневосточников сейчас непростой период. За последние шесть матчей в Первой лиге команда не одержала ни одной победы: три ничьи и три поражения с разницей мячей 7:15. Основная проблема – игра в обороне. В текущем сезоне «СКА‑Хабаровск» провёл дома 14 игр, забив 15 мячей (в среднем 1,07 за игру) и пропустив столько же (в среднем 1,07 за игру). Всего в 28 матчах команда одержала 8 побед, потерпела 9 поражений, 11 раз сыграла вничью, набрала 35 очков и сейчас располагается на 13‑м месте в турнирной таблице.

Волгоградцы демонстрируют уверенную игру, особенно в весенней части сезона. Под руководством Дмитрия Парфёнова команда не потерпела ни одного поражения: после трёх ничьих «Ротор» одержал четыре победы подряд. В гостях волгоградцы провели 14 матчей, забив 15 мячей (в среднем 1,07 за игру) и пропустив 14 (в среднем 1,00 за игру). По итогам 28 проведённых игр команда набрала 45 очков: 12 побед, 7 поражений и 9 ничьих. Сейчас «Ротор» идёт на четвёртом месте, показывая сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне, что делает его одним из фаворитов текущего сезона.

Специалисты склоняются к ничейному результату со счётом 1:1. Такой исход кажется логичным: «СКА‑Хабаровск» будет играть дома и постарается использовать поддержку болельщиков, чтобы прервать серию неудачных матчей, а «Ротор», несмотря на хорошую форму, может столкнуться с трудностями в игре против мотивированного соперника, который будет бороться за каждый мяч.

Букмекеры отдают небольшое преимущество волгоградцам. Коэффициент на победу «Ротора» составляет 2,3, на победу армейцев – 3,45, а на ничью – 2,9.

На бумаге «Ротор» – явный фаворит, но груз ответственности может сыграть против него. Весенние ничьи команды объяснялись страхом потерять преимущество: после забитого гола сине-голубые отдавали инициативу, садились в оборону и в итоге пропускали. В матче против СКА всё решится в первую очередь ментально: если волгоградцы преодолеют боязнь ошибки, они добьются победы. Если нет –рискуют повторить прежние сценарии.

Александр Веселовский