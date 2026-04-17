Под Волгоградом осудят двоих замглавы Дубовского района за махинации





В Волгоградской области СК России завершил расследование уголовного дела о махинациях заместителей главы Дубовского района Алексея Еремина и Марины Киреевой с мебелью и оргтехникой для социальных учреждений. Чиновникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Фигуранты проводили через школы и детсады закупки, однако в реальности оборудование в учреждения не поставлялось. Новыми компьютерами, смартфонами, принтерами, столами и шкафами, предназначенными для детей, власти обставляли кабинеты районной администрации.

- Для реализации задуманного они поручили руководителям школ и детских садов оформить закупки от имени образовательных учреждений. С 2022 по 2024 год было заключено не менее 11 муниципальных контрактов на общую сумму около полутора миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счёт бюджетов образовательных организаций, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

На этапе следствия ущерб от действий работников администраций оценивался в 1,5 млн рублей.

В 2025 году схема дубовских чиновников привлекла внимание правоохранительных органов. В мае в администрации прошли обыски, а также были задержаны заместители главы Дубовского района Алексей Еремин и Марина Киреева. Организаторов махинаций правоохранители сопроводили в отдел прямо с рабочего места.

Примечательно, что к главе района вопросов у правоохранительных структур не возникло. Судя по всему, обставлялись кабинеты администрации новой мебелью без его ведома.

Отметим, в настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с запретом заниматься определённой деятельностью.