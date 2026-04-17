ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
 Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая
Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В...
Под Волгоградом осудят двоих замглавы Дубовского района за махинации

Расследования 17.04.2026 11:57
В Волгоградской области СК России завершил расследование уголовного дела о махинациях заместителей главы Дубовского района Алексея Еремина и Марины Киреевой с мебелью и оргтехникой для социальных учреждений. Чиновникам предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Фигуранты проводили через школы и детсады закупки, однако в реальности оборудование в учреждения не поставлялось. Новыми компьютерами, смартфонами, принтерами, столами и шкафами, предназначенными для детей, власти обставляли кабинеты районной администрации.

- Для реализации задуманного они поручили руководителям школ и детских садов оформить закупки от имени образовательных учреждений. С 2022 по 2024 год было заключено не менее 11 муниципальных контрактов на общую сумму около полутора миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счёт бюджетов образовательных организаций, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

На этапе следствия ущерб от действий работников администраций оценивался в 1,5 млн рублей.

В 2025 году схема дубовских чиновников привлекла внимание правоохранительных органов. В мае в администрации прошли обыски, а также были задержаны заместители главы Дубовского района Алексей Еремин и Марина Киреева. Организаторов махинаций правоохранители сопроводили в отдел прямо с рабочего места.

Примечательно, что к главе района вопросов у правоохранительных структур не возникло. Судя по всему, обставлялись кабинеты администрации новой мебелью без его ведома.

Отметим, в настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с запретом заниматься определённой деятельностью.

14:13
Волгоградцы смогу оформить льготные проездные без справокСмотреть фотографии
13:57
Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностьюСмотреть фотографии
13:42
«Штурм» попал в шторм: «Спартак» делает первый шаг к полуфиналуСмотреть фотографии
12:54
ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтовСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцам рассказали, сколько будет составлять налог на вкладыСмотреть фотографии
12:14
Банк России выпустил посвященные Алексею Маресьеву серебряные монетыСмотреть фотографии
11:59
Затраты на науку в Волгоградской области выросли до 7,5 млрдСмотреть фотографии
11:57
Под Волгоградом осудят двоих замглавы Дубовского района за махинацииСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» установил более 3,5 тыс. камер умного видеонаблюдения в домах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде ищут бункер времен ВОВ в пойме реки ЦарицаСмотреть фотографии
10:51
Водитель Ford врубился в стоявший на дороге грузовик под Волгоградом, погибла женщинаСмотреть фотографии
10:34
«Ротор» едет в Хабаровск фаворитомСмотреть фотографии
10:23
Билайн установил новую норму телекома – компания включила валюту для нейросетей в свои пакетыСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы назвали самые скучные профессииСмотреть фотографии
09:56
Концессии привели в порядок бытовки старого цеха на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
Минздрав возьмёт волгоградских отказников от прививок на карандашСмотреть фотографии
09:05
Волгоградская область избежала атак БПЛА ночью 17 апреляСмотреть фотографии
08:59
Суд в Волгограде решит судьбу 43 миллионов экс-депутата КоротковаСмотреть фотографии
08:36
В Волжском отработали план тушения ТЭЦ-2Смотреть фотографии
08:13
В Котово устранили аварию, оставившую полгорода без водыСмотреть фотографии
07:30
«Бессмертный полк» на футбольных стадионах страны: память о Победе объединит спортсменов и болельщиковСмотреть фотографии
07:01
Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 МаяСмотреть фотографии
06:20
В Волгоградской области в выходные воздух прогреется до +20ºСмотреть фотографии
21:46
Цены на гостиницы в Волгограде резко снизились после подорожанияСмотреть фотографии
21:29
Ростовщиков: 10 военных из Волгоградской области возвращены из украинского пленаСмотреть фотографии
20:44
«Что ж за страсть-то такая?» В Волгограде под топором коммунальщиков облысели десятки деревьевСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде повторили процесс облсуда по делу о геноциде сталинградцевСмотреть фотографии
20:09
Объявлен состав судейской бригады на игру «СКА‑Хабаровск» – «Ротор»Смотреть фотографии
19:30
Синоптики: в Волгограде и области на Красную горку прольются дождиСмотреть фотографии
19:01
«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из СталинградаСмотреть фотографии
 