Затраты на науку в Волгоградской области выросли до 7,5 млрд

Затраты на научные исследования и разработки в 2025 году в Волгоградской области по сравнению с 2024 годом увеличились на 3,6% и составили 7526,1 млн рублей. По данным Волгоградстата, в структуре расходов на эти цели 86,1% приходится на внутренние текущие затраты, 11,6% – на капитальные затраты и 2,2% – на внешние. Доля средств федерального бюджета в общих затратах на развитие науки составила 49,2%.