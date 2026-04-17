Главное

ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости

 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Федеральные новости
 Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая
Власти регионов России одни за другими отменяют парады Победы и праздничные салюты 9 Мая. Как сообщает ИА «Высота 102», такие решения уже приняты в Саратовской и Архангельской областях. В...
Общество

В Волгограде ищут бункер времен ВОВ в пойме реки Царица

Общество 17.04.2026 11:34
0
В Волгограде в рамках заседания Общественной палаты был обсужден вопрос о поисках бункера времен Великой Отечественной войны. Как стало известно из рассекреченных материалов, военное сооружение находилось в районе поймы реки Царицы. 

— В пойме реки Царицы, в районе роддома, в толще грунта располагается закопанный объект, в котором в августе-сентябре 1942 г. располагалось командование фронта. Здесь находились Ерёменко, Хрущёв, Чуйков, Родимцев, бывал здесь Жуков и другие руководители. Бункер представлял собой П-образное сооружение площадью около 500 кв. метров, вход был со стороны Царицы, а также с Краснознаменской улицы. Про т.н. «Царицынское подземелье», как называли его военные, в своих мемуарах вспоминают и Хрущёв, и Чуйков и начальник штаба 62-й армии Крылов, — пояснил историк и краевед Роман Шкода. 

В 60-е годы вход в бункер был замурован, а после засыпан землей толщиной в 8 метров. В процессе благоустройства поймы назрел вопрос о том, что делать с данным объектом. В связи с этим чиновниками было решено провести заседание, в котором участвовали эксперты, журналисты, строители и члены палаты. 

— Считаю, что нужно копать! И принимать уже решение по факту обнаруженного. Дальше Общественная палата будет вырабатывать свои официальные рекомендации, — высказался историк в своих соцсетях. 

Фото: Роман Шкода / MAX

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.04.2026 14:13
Общество 17.04.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 12:46
Общество 17.04.2026 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 12:14
Общество 17.04.2026 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 11:34
Общество 17.04.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 10:19
Общество 17.04.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 09:56
Общество 17.04.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 09:39
Общество 17.04.2026 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 09:18
Общество 17.04.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 09:05
Общество 17.04.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 08:40
Общество 17.04.2026 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 08:36
Общество 17.04.2026 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 08:13
Общество 17.04.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2026 06:20
Общество 17.04.2026 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 21:29
Общество 16.04.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2026 20:44
Общество 16.04.2026 20:44
Комментарии

0
Далее

