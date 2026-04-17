В Волгограде ищут бункер времен ВОВ в пойме реки Царица





В Волгограде в рамках заседания Общественной палаты был обсужден вопрос о поисках бункера времен Великой Отечественной войны. Как стало известно из рассекреченных материалов, военное сооружение находилось в районе поймы реки Царицы.

— В пойме реки Царицы, в районе роддома, в толще грунта располагается закопанный объект, в котором в августе-сентябре 1942 г. располагалось командование фронта. Здесь находились Ерёменко, Хрущёв, Чуйков, Родимцев, бывал здесь Жуков и другие руководители. Бункер представлял собой П-образное сооружение площадью около 500 кв. метров, вход был со стороны Царицы, а также с Краснознаменской улицы. Про т.н. «Царицынское подземелье», как называли его военные, в своих мемуарах вспоминают и Хрущёв, и Чуйков и начальник штаба 62-й армии Крылов, — пояснил историк и краевед Роман Шкода.

В 60-е годы вход в бункер был замурован, а после засыпан землей толщиной в 8 метров. В процессе благоустройства поймы назрел вопрос о том, что делать с данным объектом. В связи с этим чиновниками было решено провести заседание, в котором участвовали эксперты, журналисты, строители и члены палаты.

— Считаю, что нужно копать! И принимать уже решение по факту обнаруженного. Дальше Общественная палата будет вырабатывать свои официальные рекомендации, — высказался историк в своих соцсетях.

