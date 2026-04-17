В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на 17 апреля погибла пассажирка иномарки Ford Focus. Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль на скорости врезался в стоявший на проезжей части КАМАЗ.

По информации полиции, смертельное ДТП произошло в 04.00 в Камышинском районе на 478-м км федеральной автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Иномаркой управлял 48-летний мужчина, женщина, получившая смертельные травмы, находилась на пассажирском сидении.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшей – полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.