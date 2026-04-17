Минздрав возьмёт волгоградских отказников от прививок на карандаш





В России решили радикально усилить контроль за вакцинацией граждан. Минздрав опубликовал проект постановления правительства, которое предусматривает повышение прозрачности реальной иммунизации населения. Для этого планируется создать специальный федеральный реестр.

Согласно тексту документа, с которым удалось ознакомиться редакции, новую базу данных сформируют в развитие «Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». Она будет в себя включаться сведения о том, когда, чем, где и с каким результатом по иммунитету привит человек, какие осложнения у него фиксировались, подробные данные по медотводам от вакцинации.

Отдельно в системе перепишут отказников, которые, не имея медицинских противопоказаний, сознательно отказываются от иммунизации.

На сегодняшний день информация о привитых гражданах разрознена и преимущественно хранится в местных медицинских учреждениях. Новая система предоставит для врачей возможность поставлять данные в цифровом виде напрямую в единый реестр, а пациентам получать на «Госуслугах» информацию о имеющихся прививках.

Кроме того, цифровизация позволит не только отражать данные о уже сделанных прививках, но и автоматически планировать ревакцинацию. «Госуслуги» начнут подсказывать гражданам о том, что подходит необходимый период.

Отметим, поставлять данные в единый реестр будут не только государственные медучреждения, но и частники, имеющие соответствующую лицензию. В случае подписания документа, он вступит в силу с отсрочкой в 2028 году.

