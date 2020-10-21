Катастрофу с лесами Волгоградской области оценили из космоса

Экология 21.10.2020 10:02
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21.10.2020 10:02
О том, что с помощью космических снимков на площади 80 тысяч га определены объемы лесовосстановления в регионе заявили в «Центре защиты леса Волгоградской области». Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в настоящий момент специалисты занимаются подготовкой к передаче полученных данных в органы исполнительной власти области «для рассмотрения и дальнейшего составления итоговых повыдельных ведомостей». «Данные перечни в дальнейшем необходимы для принятия управленческих решений для актуализации сведений о фонде лесовосстановления», - пояснили в «Центре защиты леса Волгоградской области».
Работы по оценке фонда лесовосстановления дистанционными методами с использованием технологий дистанционного зондирования Земли велись в 15 субъектах РФ в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
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