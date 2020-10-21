Экология

Катастрофу с лесами Волгоградской области оценили из космоса

Экология 21.10.2020 10:02
0
21.10.2020 10:02


О том, что с помощью космических снимков на площади 80 тысяч га  определены объемы лесовосстановления в регионе заявили в «Центре защиты леса Волгоградской области». Как сообщили ИА «Высота 102»  в  организации, в  настоящий момент специалисты занимаются подготовкой к передаче полученных данных в органы исполнительной власти области «для рассмотрения и дальнейшего составления итоговых повыдельных  ведомостей». «Данные перечни в дальнейшем необходимы для принятия управленческих решений для актуализации сведений о фонде лесовосстановления», - пояснили в  «Центре защиты леса Волгоградской области».  
Работы по оценке фонда лесовосстановления дистанционными методами с использованием технологий дистанционного зондирования Земли велись в 15 субъектах РФ в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экология
21.10.2020 07:42
Экология 21.10.2020 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2020 17:01
Экология 19.10.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2020 18:43
Экология 18.10.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Экология
17.10.2020 10:22
Экология 17.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Экология
15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Экология
14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2020 10:08
Экология 11.10.2020 10:08
Комментарии

0
Далее
Экология
08.10.2020 19:12
Экология 08.10.2020 19:12
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
Комментарии

0
Далее
Экология
02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
Комментарии 0

0
Далее
Экология
30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:27
В Волгоградской области фермер хотел откупить дружка-браконьера от полицейскогоСмотреть фотографии
11:39
«Людей привозят в бессознательном состоянии»: 60-летняя волгоградка увидела ужасы ковидной больницыСмотреть фотографии
11:34
СберУниверситет предоставил лучшим учителям Волгоградской области доступ к библиотеке СбераСмотреть фотографии
11:27
Оперштаб во главе с губернатором Волгоградской области пересмотрит тактику борьбы с коронавирусомСмотреть фотографии
10:41
За аварийное жилье волгоградцы получили больше 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области «Газель» снесла мотоцикл под управлением ребенкаСмотреть фотографии
10:02
Катастрофу с лесами Волгоградской области оценили из космосаСмотреть фотографии
09:29
О смертельной опасности осенних туманов предупредили водителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:42
За сброс нефтепродуктов на почву в Волгограде раскошелится водитель «КАМАЗа»Смотреть фотографии
19:59
УК «Гала Парк» в Волгограде превратила дом в аква-паркСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
Важному свидетелю выплатили 500 тысяч за помощь в раскрытии убийства студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде «Маяк» готовят к капитальному ремонтуСмотреть фотографии
17:22
«Катали по городу 2 часа»: пациентке с двухсторонней пневмонией не нашлось места в больницах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:23
Под Волгоградом 9 водителей полгода бесплатно работали на бизнес-ледиСмотреть фотографии
16:09
Жители поселка в Волгограде приходят в себя после ночного наводненияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:08
Смертельная хватка коронавируса: в Волгоградской области суточный рекорд по заболевшимСмотреть фотографии
13:36
Сторонники волгоградского времени празднуют промежуточную победуСмотреть фотографии
13:35
За «откат» при продаже квартиры в центре Волгограда судят организатора торговСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерамСмотреть фотографии
11:39
Экологичный подход: «Ростелеком» обеспечил цифровой связью солнечные электростанции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Первое заседание суда по делу экс-мэра Волжского отложено на неопределенный срокСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области похоронили двоих полицейскихСмотреть фотографии
10:55
Санаторию в Волгоградской области запретили лечить эльтонскими грязямиСмотреть фотографии
10:29
Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявили обвинение в окончательной редакцииСмотреть фотографии
10:07
Пьяное ДТП в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Неэффективные собственники недвижимости в Волгоградской области могут расстаться с активамиСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниямиСмотреть фотографии
21:15
"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирусСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области раскрыли число закрытых из-за коронавируса школьных классовСмотреть фотографии
19:19
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 