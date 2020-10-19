Экология

Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологов

Экология 19.10.2020 15:19
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19.10.2020 15:19


Деревья в центре Волгограда, покрывшихся странной липкой жидкостью,  могло поразить грибковое заболевание. Такую версию, сообщает ИА «Высота 102», озвучил заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Волгоградской области Александр Олейников. «Вероятно, это произошло из-за природных катаклизмов – очень теплой осени, - пояснил Александр Олейников. – В это время года обычно мы не фиксируем никаких заболеваний деревьев. На ильмовых вредителей, которые поражают вязы, это не похоже – все листья целы. Грибок же может вызывать сокотечение, причем не самих листьев, а, например, побегов». Чтобы прояснить ситуацию, завтра специалисты центра намерены провести более детальный осмотр пораженных деревьев. 
Напомним, волгоградцы выражали беспокойство в связи со странным явлением, которое наблюдается последние дни. На вязах и других деревьях листья стали липкими и блестящими, как будто их окунули в сладкий раствор. Мало того, эта слизь стекает на асфальт. Особенно страдают автомобилисты, которые, на свою беду, оставляют машины под такими деревьями. Избавиться от эффекта сахарного сиропа после этого можно только на автомойке. 

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