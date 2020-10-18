Деревья в Волгограде поразила странная слизь





Волгоградцы обеспокоены странным явлением, которое они наблюдают последние дни. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на вязах и других деревьях листья стали липкими и блестящими, как будто их окунули в сладкий раствор. Мало того, эта слизь стекает на асфальт и в эти липкие островки лучше не наступать.





Волгоградцы предполагают, что деревья поразили какая-то болезнь или вредители. ИА «Высота 102» обратилось за комментариями в филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Волгоградской области. Ситуацию обещали прояснить на следующей неделе.



