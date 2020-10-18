Деревья в Волгограде поразила странная слизь

Экология 18.10.2020 11:06
0
18.10.2020 11:06
Волгоградцы обеспокоены странным явлением, которое они наблюдают последние дни. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на вязах и других деревьях листья стали липкими и блестящими, как будто их окунули в сладкий раствор. Мало того, эта слизь стекает на асфальт и в эти липкие островки лучше не наступать.
Волгоградцы предполагают, что деревья поразили какая-то болезнь или вредители. ИА «Высота 102» обратилось за комментариями в филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Волгоградской области. Ситуацию обещали прояснить на следующей неделе.
Реклама
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймы18.10.2020 09:53
Экология 18.10.2020 09:53
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)17.10.2020 21:49
Экология 17.10.2020 21:49
Воду в реке Волга в Волгограде впервые тестируют на новый опасный загрязнитель17.10.2020 10:22
Экология 17.10.2020 10:22
Ильинские нефтеямы попытались ликвидировать без госэкспертизы16.10.2020 16:48
Экология 16.10.2020 16:48
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабах16.10.2020 15:21
Экология 16.10.2020 15:21
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассы15.10.2020 18:16
Экология 15.10.2020 18:16
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в Волгограде14.10.2020 13:35
Экология 14.10.2020 13:35
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей юга11.10.2020 12:50
Экология 11.10.2020 12:50
Бескрайний беспредел: Волгоград сдается свалкам?11.10.2020 10:08
Экология 11.10.2020 10:08
Все хуже и хуже: под Волгоградом Дон-батюшка превращается в мутную лужу08.10.2020 19:12
Экология 08.10.2020 19:12
На Гремячинском ГОКе создают «зеленый щит»06.10.2020 12:56
Экология 06.10.2020 12:56
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцами03.10.2020 16:14
Экология 03.10.2020 16:14
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центр02.10.2020 10:31
Экология 02.10.2020 10:31
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под Волгоградом30.09.2020 19:37
Экология 30.09.2020 19:37
Дело решенное: власти готовы к уничтожению дубрав в Волго-Ахтубинской пойме ради магистрали30.09.2020 14:53
Экология 30.09.2020 14:53
Реклама