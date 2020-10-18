Экология

Деревья в Волгограде поразила странная слизь

Экология 18.10.2020 11:06
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18.10.2020 11:06


Волгоградцы обеспокоены странным явлением, которое они наблюдают последние дни. Как рассказали   ИА «Высота 102» горожане, на вязах и других деревьях листья стали липкими и блестящими, как будто их окунули в сладкий раствор. Мало того, эта слизь стекает на асфальт и  в эти липкие островки лучше не наступать.

Волгоградцы предполагают, что деревья поразили какая-то болезнь или вредители. ИА «Высота 102» обратилось за комментариями в филиал ФБУ «Рослесозащита» - Центр защиты леса Волгоградской области. Ситуацию обещали прояснить на следующей неделе.   

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