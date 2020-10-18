Природу коррупции познают сотрудники мэрии Волжского





Администрация Волжского повысит квалификацию своих сотрудников в рамках муниципальной программы по противодействию коррупции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, организацию, которая даст определения знания муниципальным служащим, мэрия Волжского определит в рамках электронного аукциона. Начальная цена образовательных услуг – 90 тысяч рублей. Планируется, что свою квалификацию до 30 ноября текущего года повысят 25 муниципальных служащих и сотрудники структурных подразделений мэрии Волжского.

Образовательная программа должна быть не менее 36 академических часов. Муниципальные служащие за период обучения должны повысить свои знания в сфере антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции.

Техническим заданием установлено содержание образовательной программы, которая должна включать такие темы, как «Природа коррупции как социального явления: Понятие и признаки коррупции»; «Исторические аспекты возникновения коррупции. Причины коррупции. Политические, экономические и социальные последствия коррупции. Факторы, влияющие на распространение коррупции. Личностно-психологические аспекты коррупционного поведения служащих» и многое другое. Изучат сотрудники мэрии Волжского и типичные коррупционные правонарушения и узнают, какая за них предусмотрена ответственность.

Повышать свою квалификацию муниципальные служащие будут дистанционно, без отрыва от работы с использованием специально разработанных для проведения занятий электронных систем управления обучением (образовательного портала).



