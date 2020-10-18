Борьба с коррупцией

Природу коррупции познают сотрудники мэрии Волжского

Борьба с коррупцией 18.10.2020 09:29
0
18.10.2020 09:29


Администрация Волжского повысит квалификацию своих сотрудников в рамках муниципальной программы по противодействию коррупции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, организацию, которая даст определения знания муниципальным служащим, мэрия Волжского определит в рамках электронного аукциона. Начальная цена образовательных услуг – 90 тысяч рублей. Планируется, что свою квалификацию до 30 ноября текущего года повысят 25 муниципальных служащих и сотрудники структурных подразделений мэрии Волжского.
Образовательная программа должна быть не менее 36 академических часов. Муниципальные служащие за период обучения должны повысить свои знания в сфере антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции.
Техническим заданием установлено содержание образовательной программы, которая должна включать такие темы, как «Природа коррупции как социального явления: Понятие и признаки коррупции»; «Исторические аспекты возникновения коррупции. Причины коррупции. Политические, экономические и социальные последствия коррупции. Факторы, влияющие на распространение коррупции. Личностно-психологические аспекты коррупционного поведения служащих» и многое другое. Изучат сотрудники мэрии Волжского и типичные коррупционные правонарушения и узнают, какая за них предусмотрена ответственность. 
Повышать свою квалификацию муниципальные служащие будут дистанционно, без отрыва от работы с использованием специально разработанных для проведения занятий электронных систем управления обучением (образовательного портала).

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Борьба с коррупцией
16.10.2020 12:21
Борьба с коррупцией 16.10.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.10.2020 11:25
Борьба с коррупцией 13.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.10.2020 16:25
Борьба с коррупцией 08.10.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.10.2020 08:49
Борьба с коррупцией 02.10.2020 08:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.10.2020 08:01
Борьба с коррупцией 02.10.2020 08:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.10.2020 19:46
Борьба с коррупцией 01.10.2020 19:46
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.09.2020 19:39
Борьба с коррупцией 29.09.2020 19:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.09.2020 10:02
Борьба с коррупцией 25.09.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.09.2020 11:52
Борьба с коррупцией 24.09.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.09.2020 14:52
Борьба с коррупцией 18.09.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.09.2020 14:13
Борьба с коррупцией 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.09.2020 19:45
Борьба с коррупцией 10.09.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.09.2020 14:12
Борьба с коррупцией 09.09.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2020 17:37
Борьба с коррупцией 31.08.2020 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.08.2020 14:35
Борьба с коррупцией 28.08.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:12
Безработным в Волгоградской области предлагают заработать на свежем воздухеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области суточная заболеваемость COVID-19 держит планкуСмотреть фотографии
11:06
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
10:41
Не справились с управлением: в Волгоградской области за сутки погибли трое водителейСмотреть фотографии
09:53
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
09:29
Природу коррупции познают сотрудники мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
21:49
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:36
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
20:09
Пьяный волгоградец сломал нос посетителю магазина из-за прическиСмотреть фотографии
18:41
Исчезнувшего с миллионами рецидивиста разыскивают полицейские Волгограда, Москвы и БеларусиСмотреть фотографии
17:14
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассыСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-19Смотреть фотографии
16:37
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситетаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус убил троих жителей Волгоградской области из группы рискаСмотреть фотографии
12:34
Хроники пандемии: в Волгоградской области еще три смертиСмотреть фотографии
11:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
10:22
Воду в реке Волга в Волгограде впервые тестируют на новый опасный загрязнительСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудованииСмотреть фотографии
19:39
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
18:27
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
17:37
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкоголиков кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
12:59
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:13
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты СбербанкаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 