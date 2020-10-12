Волгоградцы завалили скорую и поликлиники обращениями о помощи

Здравоохранение 12.10.2020 21:38
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12.10.2020 21:38
В разы увеличилось число обращений жителей Волгоградской области в скорую и поликлиники за медицинской помощью, сообщает ИА "Высота 102". По информации, озвученной сегодня председателем комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым, колоссальные нагрузки из-за роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ испытывает сегодня вся система здравоохранения региона.
Так, количество вызовов в поликлиники по взрослому населению за сутки превышает 1 тысячу, по детским - в пределах 300 вызовов в сутки. Себелев пояснил, что если летом в скорую помощь поступало около 900 вызовов, то сейчас порядка 3 тысяч. Власти региона называют ситуацию сложной, но контролируемой. На вопрос может ли ситуация выйти из-под контроля и что для этого должно случиться, Себелев ответил, что "такого, я думаю, мы не допустим, чтобы она перестала быть контролируемой".
В Волгоградской области из-за роста заболеваемости COVID-19 коечный фонд со 2 октября увеличили на 2159 койко-мест. К 19 октября развернут еще 1039 коек. Таким образом, общее число койко-мест возрастет до 7419 коек. Для помощи врачам в стационарах и поликлиниках привлекают ординаторов и студентов шестых курсов медицинского университета.
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