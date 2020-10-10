Слияние поликлиник в центре Волгограда объяснили в облздраве

Здравоохранение 10.10.2020 09:29
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10.10.2020 09:29
Объединение клинической поликлиники №3 и клинической поликлиники №12, обслуживающих жителей Центрального района Волгограда, проводится с целью улучшения качества оказываемых услуг. Как пояснили ИА "Высота 102" в региональном комитете здравоохранения, "реорганизация направлена, прежде всего, на увеличение эффективности использования технического, кадрового и финансового потенциала, который имеется у двух медицинских учреждений". Клиническая поликлиника №12, расположенная на улице Новороссийской, переходит под "крыло" поликлиники №3, расположенной на улице Советской. Таким образом, создается единое медицинское учреждение. Напомним, после смерти заведующей поликлиники №3 Ирины Гайдук, учреждение возглавила Ольга Соловьева.
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