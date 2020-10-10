Здравоохранение

Слияние поликлиник в центре Волгограда объяснили в облздраве

Здравоохранение 10.10.2020 09:29
0
10.10.2020 09:29


Объединение клинической поликлиники №3 и клинической поликлиники №12, обслуживающих жителей Центрального района Волгограда, проводится с целью улучшения качества оказываемых услуг. Как пояснили ИА "Высота 102" в региональном комитете здравоохранения, "реорганизация направлена, прежде всего, на увеличение эффективности использования технического, кадрового и финансового потенциала, который имеется у двух медицинских учреждений". Клиническая поликлиника №12, расположенная на улице Новороссийской, переходит под "крыло" поликлиники №3, расположенной на улице Советской. Таким образом, создается единое медицинское учреждение. Напомним, после смерти заведующей поликлиники №3 Ирины Гайдук, учреждение возглавила Ольга Соловьева.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Здравоохранение
10.10.2020 12:41
Здравоохранение 10.10.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.10.2020 12:40
Здравоохранение 09.10.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.10.2020 16:17
Здравоохранение 08.10.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 18:16
Здравоохранение 07.10.2020 18:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.10.2020 11:50
Здравоохранение 07.10.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 19:30
Здравоохранение 06.10.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:59
Здравоохранение 06.10.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 11:31
Здравоохранение 06.10.2020 11:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2020 08:44
Здравоохранение 06.10.2020 08:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.10.2020 15:16
Здравоохранение 05.10.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.10.2020 11:50
Здравоохранение 05.10.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2020 12:17
Здравоохранение 04.10.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2020 12:02
Здравоохранение 03.10.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2020 18:43
Здравоохранение 02.10.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2020 13:54
Здравоохранение 02.10.2020 13:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет разрешили выходить из дома без справкиСмотреть фотографии
17:15
Волгоградцы связали рост цен на еду и заболеваемость коронавирусомСмотреть фотографии
16:37
Прокуроры требуют соблюдения закона при планировании строительства трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
15:41
В селе Волгоградской области раненый кабан устроил переполохСмотреть фотографии
15:39
Команда комбината готового питания компании “Виво маркет” усиливается профессиональными кадрамиСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский губернатор во всеоружии готовится к праздникуСмотреть фотографии
12:41
Новый рекорд: в Волгоградской области COVID-19 пошел в наступлениеСмотреть фотографии
12:30
Волгоградцы нашли бесплатную замену перчаткамСмотреть фотографии
11:05
Осень не весна: власти в Волгоградской области изменили отношение к коронавирусуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Волгоградской области пешехода переехали два автомобиляСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области хотят поменять начало рабочего дня из-за коронавирусаСмотреть фотографии
09:42
Бескрайний беспредел: Волгоград сдается свалкам?Смотреть фотографииCмотреть видео
09:29
Слияние поликлиник в центре Волгограда объяснили в облздравеСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде собственникам домов на месте строительства магистрали дали пожить до декабряСмотреть фотографии
17:25
Проект по внедрению искусственного интеллекта в Волгоградской области буксует из-за нарушенийСмотреть фотографии
17:21
«Ситуация крайне неспокойная, нестабильная и очень даже напряженная»: глава волгоградского Роспотребнадзора – о коронавирусеСмотреть фотографии
16:38
Встреча без масок: губернатор и министр поговорили о промышленности Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Маршрутки Волгограда нарываются на полный запрет работыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
«Лечились амбулаторно»: в Волгоградской области подтверждены смерти двоих стариков от COVID-19Смотреть фотографии
13:45
Волгоградские предприниматели регистрируют свой бизнес при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
12:40
Свыше 1,5 тыс медработников заразились COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:07
Такого не было: Волгоградская область бьет рекорды по количеству заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде инженер 15 месяцев бесплатно работал на буровую компаниюСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде закрыли презирающее коронавирус бистроСмотреть фотографии
10:53
Подследственного экс-руководителя отдела СУ СКР по Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом ворующих воду овощеводов попугали рейдомСмотреть фотографии
09:51
Бесправный водитель из Дагестана задержан после смертельного ДТП на трассе "Москва-Волгоград"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Под цифровой защитой: «Ростелеком» в Волгограде провел интерактивный урок по кибербезопасностиСмотреть фотографии
09:11
Иван Ургант подшутил над Еленой Исинбаевой после ее обращения к ПутинуСмотреть фотографии
08:26
Филиал онкоцентра в Волгоградской области переоборудуют для лечения коронавирусных больныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 