



Возгорание в заповеднике «Утриш», начавшееся 23 августа после падения обломков беспилотника, продолжает распространяться. По состоянию на утро 26 августа огонь охватил уже 70 гектаров, сообщает ИА «Живая Кубань».

На месте работают 119 человек и 30 единиц техники. Координацию ведёт оперативный штаб. Для тушения планируется привлечь вертолёт из Геленджика — его вылет может быть отложен из-за сильного ветра.

Спасатели трудятся в сложных условиях: горный рельеф и удалённость очагов затрудняют доступ к огню. Глава Анапы Светлана Маслова заявила, что делается всё возможное для сохранения заповедника.

Въезд в Большой Утриш со стороны ВДЦ «Смена» временно ограничен полицией, чтобы не мешать работе экстренных служб.