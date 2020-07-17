Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины Гайдук







В жизни каждого из нас встречаются такие люди, чей профессионализм вызывает восхищение. Если к высокому мастерству специалиста добавляется еще и открытое сердце, то такой человек при любых временах – на вес золота.

Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Юрьевна Гайдук – доктор с большой буквы. Она жила работой, болела за свой коллектив и пациентов.Таких, как она – очень мало. Неделю назад ее госпитализировали в больницу с коронавирусом. А сегодня, 17 июля, Ирины Юрьевны не стало. Пусть она запомнится всем, кто ее знал, такой как на этих кадрах из видеоархива ИА «Высота 102» - сосредоточенной, участливой, хлопотливой, улыбчивой и бесконечно доброй.



