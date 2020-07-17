Общество

Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины Гайдук

Общество 17.07.2020 18:32
0
17.07.2020 18:32



В жизни каждого из нас встречаются такие люди, чей профессионализм вызывает восхищение. Если к высокому мастерству специалиста добавляется еще и открытое сердце, то такой человек при любых временах – на вес золота.
Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Юрьевна Гайдук – доктор с большой буквы. Она жила работой, болела за свой коллектив и пациентов.Таких, как она – очень мало. Неделю назад ее госпитализировали в больницу с коронавирусом. А сегодня, 17 июля, Ирины Юрьевны не стало. Пусть она запомнится всем, кто ее знал, такой как на этих кадрах из видеоархива ИА «Высота 102» - сосредоточенной, участливой, хлопотливой, улыбчивой и бесконечно доброй. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Общество
17.07.2020 21:13
Общество 17.07.2020 21:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.07.2020 17:37
Общество 17.07.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2020 14:50
Общество 17.07.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.07.2020 09:22
Общество 17.07.2020 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2020 15:29
Общество 16.07.2020 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2020 14:44
Общество 16.07.2020 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.07.2020 12:57
Общество 16.07.2020 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.07.2020 12:08
Общество 16.07.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 21:29
Общество 15.07.2020 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 15:57
Общество 15.07.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 14:57
Общество 15.07.2020 14:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2020 14:09
Общество 15.07.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 11:46
Общество 15.07.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2020 10:44
Общество 15.07.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.07.2020 16:21
Общество 14.07.2020 16:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:13
«Горячие» будни волгоградских поваровСмотреть фотографии
19:53
В СК России ждут результатов сложных экспертиз по делу об убийстве царской семьиСмотреть фотографии
19:20
Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективностиСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет Санкт-Петербург - МахачкалаСмотреть фотографии
18:50
Медики рассказали о нагрузках найденного мертвым терапевта Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
18:32
Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины ГайдукСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Палатки под запретом: детские лагеря в Волгоградской области готовят к суровой работе в пандемиюСмотреть фотографии
16:54
Радиофобия: узнай и не бойсяСмотреть фотографии
16:50
Под Волгоградом рядового запаса осудили за два мощных удара по голове приятеляСмотреть фотографии
16:28
Коллектив Волжского трубного завода в пятидесятый раз встретил День металлургаСмотреть фотографии
15:18
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic ConnectСмотреть фотографии
15:05
"Кукурузная" афера довела жителя Ставропольского края в Волгограде до судаСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде скончалась главный врач поликлиники №3Смотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области суд отправил под арест душителя девушки из Йошкар-ОлыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Волгоградец отдал мошеннику-оккультисту кучу денег за прогноз на будущееСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцев с горшка учат противостоять кризисам в экономикеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде в пруду нашли труп сотрудницы налоговой инспекцииСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде на рассвете вспыхнул багажник новой иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Сотрудник ГУ МЧС по Волгоградской области скончался в больнице после тушения пожараСмотреть фотографии
09:35
В больнице под Волгоградом нашли повешенным врача-терапевтаСмотреть фотографии
09:22
Тройной удар: подразделения полиции под Волгоградом обработают от грызунов, насекомых и COVID-19Смотреть фотографии
20:05
«Она начала дергаться»: подозреваемый в убийстве девушки из Йошкар-Олы во всем сознался на допросеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:58
Выброс газа произошел в котельной Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
19:37
Волгоградскому бизнесу компенсируют расходы на профилактику COVID-19 и дезинфекциюСмотреть фотографии
17:43
Главная общественница Волгоградской области не ощутила социальной напряженности из-за пандемииСмотреть фотографии
16:37
Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпускеСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде на совещании с зампрокурора появилось новое уголовное дело в сфере ЖКХСмотреть фотографии
15:40
Мужчины знают о налоговом вычете с пенсионных сбережений больше, чем женщиныСмотреть фотографии
15:29
ЕГЭ на 100 баллов в условиях сильной жары смогли написать 10 выпускников Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:44
РУСАЛ отмечает День металлурга в новом форматеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 