Любимый доктор и человек большого сердца: памяти волгоградского врача Ирины Гайдук

Общество 17.07.2020 18:32
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17.07.2020 18:32
В жизни каждого из нас встречаются такие люди, чей профессионализм вызывает восхищение. Если к высокому мастерству специалиста добавляется еще и открытое сердце, то такой человек при любых временах – на вес золота.
Главный врач поликлиники №3 Волгограда Ирина Юрьевна Гайдук – доктор с большой буквы. Она жила работой, болела за свой коллектив и пациентов.Таких, как она – очень мало. Неделю назад ее госпитализировали в больницу с коронавирусом. А сегодня, 17 июля, Ирины Юрьевны не стало. Пусть она запомнится всем, кто ее знал, такой как на этих кадрах из видеоархива ИА «Высота 102» - сосредоточенной, участливой, хлопотливой, улыбчивой и бесконечно доброй.
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