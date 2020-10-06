Здравоохранение

Особенности лечения вип-персон с коронавирусом раскрыли в волгоградском облкомздраве

Здравоохранение 06.10.2020 19:30
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06.10.2020 19:30


Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов отказался комментировать информацию о заболевших коронавирусом вице-губернаторах, которая ранее появилась в соцсетях и телеграм-каналах.  Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Николай Алимов пояснил, что «все лечатся в одинаковых условиях». «Нам все равно, вице-губернатор или гражданин, главное, вылечить человека и чтобы коек было достаточно», - добавил он. 
Ранее была опубликована информация о заболевших первом заместителе  губернатора Волгоградской области Валерии Бахине и заместителе губернатора Андрее Косолапове. Причем Андрей Косолапов, по утверждению некоторых СМИ, проходит лечение в волгоградской областной клинической больнице №3, где, как ранее сообщалось, нет аппарата для КТ-исследований. 

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