



250 ординаторов ВолгГМУ готовы принять медицинские организации региона: часть из них уже приступила к работе в поликлиниках и на подстанциях скорой медицинской помощи Волгограда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

По информации облздрава, еще 35 студентов Волгоградского медицинского колледжа пополнят кадровый состав Светлоярской центральной районной больницы и городской клинической больницы №1, перепрофилированных под инфекционные стационары. Для них и других добровольцев из числа студентов и ординаторов проведено обучение по дополнительным профессиональным программам.

Отметим, что в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено системы здравоохранения Волгоградской области по оказанию медицинской помощи на дому, в поликлиниках принято решение об изменении графика приема пациентов; отменена предварительная запись к врачам-терапевтам. Ранее жители жаловались на нехватку врачей в поликлиниках, очереди и невозможность вызвать врача на дом. Теперь прием пациентов, обратившихся в медучреждение, ведут дежурные врачи в выделенных кабинетах, а также в отдельных инфекционных блоках. Это сделано в целях разделения потоков пациентов. Усилены выездные медицинские бригады, осуществляющие забор материалов на исследование на коронавирус, а также оказывающие медпомощь контактным, инфицированным COVID-19, пациентам с ОРВИ, лицам старшего возраста.

В настоящее время борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе ведут более 8,3 тысячи медиков. Непосредственно в инфекционных стационарах трудятся 1155 врачей, 2308 медсестер и 1224 младших медицинских работника. Кадровый состав сотрудников, работающих с коронавирусными больными, сформирован за счет специалистов перепрофилированных больниц и иных медорганизаций.

На фото: очередь в волгоградской поликлинике №2.