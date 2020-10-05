ПСБ поддержал более 37 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 50 млрд рублей





ПСБ профинансировал более 50 млрд рублей в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Минэкономразвития. Финансовая поддержка стала доступной более чем 37 000 предприятиям МСБ из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, наибольшим спросом пользуется кредитование на возобновление деятельности по ставке 2% с полным субсидированием всей суммы кредита за счет государства при условии сохранении численности сотрудников. При этом большая часть кредитов была одобрена в формате предодобренных решений.

«В Волгоградской области ПСБ поддержал более 900 предпринимателей на общую сумму 1,5 млрд рублей по программе кредитования на возобновление деятельности по ставке 2%. Эта финансовая помощь позволит предприятиям вернуться в прежний ритм работы, сохранить рабочие места и поддержать экономику региона», – рассказала заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Татьяна Садчикова.