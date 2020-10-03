



Двое наркокурьеров из Липецка предстанут перед судами Волгоградской и Челябинской областей по обвинению в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, в общей сложности у липчан было изъято 9,6 кг синтетических наркотиков, расфасованных и приготовленных для сбыта на территории ряда регионов страны.

Следствием установлено, что с марта 2018 года двое жителей Липецкой области вступили в преступное сообщество, основной целью которого была реализация наркотиков через так называемый интернет-магазин. Молодые люди стали выполнять функции курьеров по перевозке синтетических наркотиков на территории Волгоградской, Курской, Воронежской, Оренбургской, Челябинской областей и Татарстана.

В феврале 2019 года при перевозке очередной партии «синтетики» одного из курьеров задержали на посту в Городищенском районе. В ходе обыска в оборудованном под капотом автомашины тайнике оперативники обнаружили и изъяли 2,6 кг наркотического средства N-метилэфедрон, предназначенного для сбыта через «закладки» на территории волгоградского региона. В отношении «наркодилера» было возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствием был установлен и задержан его старший пособник, руководивший действиями по незаконному сбыту.

Отмечается, что задержанные сознались в содеянном и дали показания, благодаря которым удалось изобличить и задержать еще семерых участников данного сообщества - курьеров, фасовщиков, перевозчиков и лаборантов, которые в настоящее время уже привлечены к уголовной ответственности.



