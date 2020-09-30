Экология 30.09.2020 19:37
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30.09.2020 19:37
Комиссия ФАС России отклонила жалобу ИП Иванова на аукцион по строительству трассы в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, доводы заявителя признаны необоснованными. Приостановленные с 24 сентября торги возобновлены.
Напомним, в жалобе коммерсанта Ивана Иванова было указано, что заказчик нарушил права и интересы участников закупки, так как предъявил к потенциальным исполнителям неправомерные требования по опыту работы. Кроме того, заявитель обратил внимание проверяющих на то, что администрацией региона в 2016 года введены прямые запреты на строительство в пойме, связанное с изменением природного ландшафта.
По официальным данным, ради четырехполосной дороги в Волго-Ахтубинской пойме необходимо вырубить порядка 15 тысяч деревьев. В обещания чиновников высадить в природном парке в качестве компенсации около 400 тысяч деревьев автор жалобы не верит, поскольку финансирование этих работ аукционной документацией не предусмотрено.
Объявленный областным комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области аукцион на 5,7 млрд рублей предполагает строительство первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Дорога свяжет мост через Ахтубу с хутором Лебяжья Поляна.
Общественный резонанс вызвал второй этап строительства, который подразумевает возведение магистрали через пойменные дубравы – от моста через Волгу до Лебяжьей Поляны. Данный проект находится в стадии разработки.
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