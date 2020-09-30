Расследования

Бывшему декану юрфака Волгоградского института бизнеса скостили уголовный срок

Расследования 30.09.2020 16:51
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30.09.2020 16:51


Областной суд смягчил приговор экс-декану юридического факультета Волгоградского института бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, вместо 4 лет колонии общего режима, Наталья Долгова получила 3,5 года тюремного срока и 150 тысяч рублей штрафа. 
В апелляционной инстанции суд освободил фигуранта дела от наказания за мелкий коммерческий подкуп по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В остальной части приговор оставлен без изменения –  Долгова признана виновной в пяти эпизодах коммерческого подкупа.
Судом установлено, что декан юрфака ВИБа получала от студентов деньги за выполнение зачётных и экзаменационных работ по промежуточным аттестациям, по которым выставлялись положительные оценки. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 93 тысяч рублей.
Решение суда первой инстанции, вынесенное в марте текущего года, было обжаловано сторонами защиты и обвинения. Прокуратура настаивала на усилении наказания  до 7 лет заключения. Осужденная просила вынести оправдательный приговор, или направить дело на новое судебное разбирательство.
Фото: volbi.ru

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