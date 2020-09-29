Здравоохранение

Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в Волгограде

Здравоохранение 29.09.2020 14:54
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29.09.2020 14:54


Из-за роста больных COVID-19 в Волгограде и районах области у инфекционных стационаров снова развернут армейские палатки, в которых расположатся отделения первичного осмотра. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принято сегодня на заседании оперативного штаба региона, где обсуждалось усиление мер по борьбе с  распространением коронавирусной инфекции в осенне-зимний период.
"Подготовить к развертыванию первичные пункты осмотра инфекционных госпиталей Волгоградской области с учетом обеспечения их бесперебойной работы в осенне-зимний период и при необходимости приступить к их развертыванию", - постановил оперативный штаб.
Напомним, что весной текущего года на входах в больницы Волгограда, перепрофилированные для лечения больных коронавирусом, оборудовали 11 таких палаток. В июле, когда ситуация стабилизировалось, отделения первичного осмотра решили свернуть. Однако тогда сообщалось, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и наплыва больных палатки могут вернуть на прежние места.
Как уже сообщало информагентство, сегодня оперативный штаб региона также постановил обеспечить открытие на территории Волгоградской области дополнительного провизорного госпиталя, провести набор и дополнительное обучение персонала; подготовить к переводу в формат инфекционного госпиталя клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15, при необходимости - представить предложения по другим крупным лечебным заведениям. 
В регионе ужесточается масочный режим и контроль за его соблюдением. Коечный фонд увеличивают еще на 2 тысячи мест.

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