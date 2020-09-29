"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусора

Экология 29.09.2020 17:27
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29.09.2020 17:27
Жители Волгоградской области, активисты и спортсмены провели несколько акций по уборке территории Волго-Ахтубинской поймы от мусора. Как сообщили ИА «Высота 102» в природном парке, буквально на днях члены общественной организации федерации спортивного туризма Волжского вернулись из экологического сплава по ерикам и рекам поймы.
Проект «Экологический сплав по ерикам Волго-Ахтубинской поймы» был направлен на привлечение внимания жителей нашего региона к сохранению природы родного края, воспитанию гражданской позиции у населения, пропаганду здорового образа жизни и спорта. Идея проекта заключалась в очистке водоемов и их берегов и водоохранных зон Волго-Ахтубинской поймы от мусора и возвращению природы в ее первозданный вид, в период проведения экологического сплава. Маршрут экосплава начался на берегу р. Ахтуба, далее следовал по Каширинскому водохозяйственному тракту, проходящему с северо-запада на юго-восток через всю территорию Волго-Ахтубинской поймы. Конечной точкой маршрута стал ерик Булгаков, неподалеку от поселка Степан Разин.
В мероприятии приняли участие сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», которые рассказали волонтерам об уникальности и биологическом разнообразии Волго-Ахтубинской поймы, познакомили с представителями животного и растительного мира. За время экосплава было проведено 6 акций по сбору мусора, в том числе с поверхности и берегов водных объектов. Объем собранного мусора составил 33,2 м3. Мусор был вывезен с территории природного парка на полигон ТКО шестью грузовыми машинами. Проект был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.
Не остались в стороне и воспитанники детско-юношеского центра Среднеахтубинского района, которые тоже внесли свой вклад в расчистку поймы от мусора. Ребята, несмотря на свой юный возраст, собрали несколько мешков бутылок, коробок и даже частей мебели, которые недобросовестные жители оставляют после своего отдыха.
В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма», между тем, готовы оказать помощь всем желающим принять участие в продолжающейся осенней акции «Очистим планету от мусора». Жители региона могут выбрать любой участок на свое усмотрение, где необходимо провести уборку, только предварительно сообщив подробные координаты места, дату и время выхода групп сотрудникам парка.
К слову, все больше и больше жителей региона, самостоятельно выезжающих на природу, стараются убирать мусор не только за собой, но и за теми, кто ранее останавливался на отдых. «Обычно вывозим полный багажник бутылок, консервных банок, пакетов до первого мусорного бака, - рассказывает рыбак Сергей из Волжского. – Думаем, может, у людей когда-нибудь проснется совесть и они перестанут превращать нашу пойму в помойку?».
Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»
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